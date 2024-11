Bergamonews.it - Premio Letteratura d’Impresa 2024, vince Salvatore Giannella con la biografia di Michele Ferrero

con “. Condividere valori per creare valore” (Salani) ad aggiudicarsi, nel corso del Festival Città Impresa a Bergamo, il. Il, giunto alla quarta edizione e promosso da ItalyPost, Fine Foods & Pharmaceuticals, Manini Prefabbricati e auxiell, ha lo scopo di favorire una crescita culturale, promuovendo una moderna culturain grado di stimolare lo sviluppo del tessuto industriale italiano ed in particolare delle PMI, nel rispetto di un’etica condivisa da tutti, imprenditori e manager, lavoratori e stakeholder, ciascuno per il proprio ruolo e le proprie responsabilità.Sabato pomeriggio si è tenuta la cerimonia di premiazione che si è svolta presso l’Auditorium Ermanno Olmi alla presenza di Giuseppe Morici, vicepresidente Gruppo Feltrinelli, con i saluti di Riccardo Pavanato, amministratore delegato e partner di auxiell & euxilia, Anna Rita Rustici, direttore marketing di Manini Prefabbricati, e Gabriella Prunotto, HR director di Fine Foods & Pharmaceuticals.