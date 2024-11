Lanazione.it - Parto eccezionale al Meyer: neonato subito operato, oggi il primo abbraccio della mamma

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 9 novembre 2024 – Pochi giorni fa, il 30 ottobre, avevamo raccontato la storia di unavvenuto all’ospedale pediatricodi Firenze: la nascita di un bambino affetto da un’ernia diaframmatica, una rara e grave malformazione congenita che colpisce unogni 3mila,affidato alle cure degli specialistiTin, la Terapia intensiva neonatale.quel bambino è stato preso in braccioper la prima volta dalla suail piccolo affetto da ernia diaframmatica nato alil 30 ottobre scorso. All’indomani del, avvenuto con un cesareo programmato, ilè stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica effettuata in toracoscopia. Un intervento all’avanguardia effettuato con una tecnica mini-invasiva che ha accelerato i tempi di ripresa del bimbo, permettendogli inoltre di non riportare alcuna cicatrice.