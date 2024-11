Liberoquotidiano.it - Olaf Scholz si arrende alla speronatrice Carola Rackete: cosa c'è dietro la crisi di governo

La rottura traumatica che si è consumata mercoledì in Germania tra il cancelliere e leader della Spde il suo ministro delle Finanze e leader dei liberali del Fpd, Christian Lindner, fa cadere la foglia di ficola quale si nascondeva una maggioranza da tempo trabnte, quella formata da socialdemocratici, liberali e verdi. E, anche seha cercato di prendere tempo fino a metà gennaio, causando l'ira della Cdu che vorrebbe un voto di fiducia già la settimana prossima, obbliga la politica tedesca a ragionare in fretta su quale direzione possa prendere una futura coalizione di. Una svolta a destra è resa impossibile dal muro di sbarramento che è stato imposto all'estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD). E con i liberali in caduta libera (sono ormai dati al 4-5%), ai partiti tradizionali non resta che volgere lo sguardo dall'altra parte, dove pure il panorama è non poco accidentato.