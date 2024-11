Quifinanza.it - Nuovo stadio a San Siro, mozione in Comune a San Donato per sospendere il progetto del Milan

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Non è bastato l’incontro tra il presidente Paolo Scaroni e il sindaco di San, Francesco Squeri, né gli investimenti già fatti dalla società rossonera, per rassicurare la cittadinanza suldella costruzione dellodeldell’hinterlandese. I consiglieri di centrosinistra all’opposizione dell’amministrazione locale hanno annunciato la presentazione di unaper chiedere la sospensione dell’iter burocratico già avviato sulla realizzazione dell’impianto.Le parole di ScaroniNella giornata di giovedì 7 novembre, il presidente delPaolo Scaroni ha risposto all’invito del primo cittadino di Sanper chiarire la posizione della società sull’Accordo di programma per il.Nell’incontro, la dirigenza rossonera ha dato rassicurazioni sul, per i quali sono stati già previsti oltre 50 milioni di euro e completati i lavori di bonifica dell’area di San Francesco individuata per la costruzione.