Gaeta.it - Napoli ospita ‘Alis The New World’: il grande show circo dal 12 al 15 dicembre

Facebook WhatsAppTwitter Dal 12 al 15, il Palapartenope disi prepara ad accogliereThe New World‘, un evento circense che promette di incantare il pubblico. Questo spettacolo, firmato dalla Compagnia “Le Cirque Top Performers“, ha collezionato in nove anni ben tredici tour e oltre 390mila spettatori, consolidando la propria fama come una delle produzioni più importanti in Europa nel settore delcontemporaneo. Con un cast composto da oltre venticinque artisti di alto livello e una nuova scenografia,‘ si preannuncia un’esperienza visiva e acustica unica.Un viaggio attraverso la letteratura fantasticaThe New World‘ si presenta come un viaggio immersivo in cui il pubblico viene coinvolto in una narrazione che trae ispirazione dalla letteratura fantastica dell’Ottocento, con un richiamo particolare al celebre ‘Alice nel paese delle meraviglie‘ di Lewis Carroll.