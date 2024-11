Serieanews.com - Napoli, altro caso Osimhen: stavolta c’entra la Roma

Nuovoin vista per il: non c’è pace per De Laurentiis che ha un’altra brutta gatta da pelareLa stagione del, nonostante i successi sul campo, sembra non trovare tregua lontano dal rettangolo di gioco. Ancora una volta, il club azzurro si ritrova al centro dell’attenzione per questioni legate al mercato. Una vicenda che, a primo impatto, richiama alla mente unben noto e già archiviato, quello che riguardava il trasferimento di Victor.Ilrischia di vivere un nuovo(Foto: Ansa) – serieanews.comMa, la trama coinvolge un’altra società italiana di primo piano, con la capitale a fare da sfondo. Il tema è sempre lo stesso: il valore dei calciatori, quelle cifre che nel mondo del calcio non smettono mai di far discutere. Quando si parla di operazioni di mercato, stabilire quanto vale un giocatore è spesso una questione soggettiva, e proprio questa soggettività diventa terreno fertile per critiche, sospetti e, talvolta, indagini.