Mamma sono io Mi servono soldi ma è una truffa Raggirata 85enne pontina Due denunce

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno denunciato due persone in stato di libertà, un uomo di 28 anni proveniente dalla Campania e una donna di 25 anni residente a Ciampino (RM), per il reato diaggravata in concorso. La denuncia scaturisce da una complessa attività investigativa, avviata dopo la denuncia presentata da una vittima di 85 anni, residente nel capoluogo pontino.Il Raggiro: Una Finta Emergenza FamiliareI fatti risalgono allo scorso ottobre, quando i duetori hanno contattato l’anziana attraverso una serie di messaggi di testo, facendole credere che la comunicazione provenisse dalla figlia. Sfruttando l’apparente situazione di emergenza, i malintenzionatiriusciti a convincere la donna, ignara del raggiro, ad effettuare un bonifico di 755,39 euro su una carta di credito prepagata, il cui numero le era stato fornito.