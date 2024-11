Lanazione.it - L’assedio e il clima di sospetto

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Fabio Gli attacchi si concentrano su ditte orafe storiche e non sembrano frutto di azioni isolate: sono operazioni ben studiate, probabilmente eseguite da bande “in trasferta” organizzate in modo strutturato. Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine per potenziare i pattugliamenti, i risultati tardano a dare frutti concreti. I malviventi continuano a colpire impuniti, lasciando dietro di sé non solo danni materiali, ma anche un impatto psicologico profondo su imprenditori e cittadini. L’effetto dei ripetuti assalti va oltre le perdite economiche: aumenta la percezione di vulnerabilità e insicurezza, portando le vittime a sviluppare un senso di costante minaccia. Parliamo di “vittimizzazione secondaria,” un fenomeno psicologico che si manifesta con il crescere della diffidenza e della paura, inducendo cittadini e imprese ad aumentare le misure di sicurezza.