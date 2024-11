Calciomercato.it - La top 10 dei migliori Under 20 per somma gol-assist: quattro giocatori dalla Serie A

Alla scoperta dei giovani talenti in rampa di lancio in questo inizio di stagione: una top ten che parla molto ‘italiano’ Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato dei talenti21 più costosi al mondo secondo il CIES. Nella classifica di oggi, invece, scendiamo di un gradino e vi riportiamo gli20. Questa volta, però, non ci focalizziamo sul loro valore di mercato, bensì su quello che stanno facendo in campo. Più nello specifico vi riportiamo i 10dai 20 anni a scendere che hanno contribuito con lamaggiore di gol +solo nei 5 principali campionati europei. Esclusa, dunque, anche qualsiasi competizione europea o coppa nazionale.Nico Paz con il premio di MVP (LaPresse) – Calciomercato.it La tanto bistrattataA si porta a casa ben 4su 10 di questo elenco, segno che si sta iniziando a dare spazio anche a calciatori più giovani e che nel nostro campionato lasciano il segno.