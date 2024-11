Ilgiorno.it - La strada sporca per l’energia pulita. In mostra i diritti negati ai lavoratori

Ha rischiato l’incontro con il pitone reticolato mangia uomo, pur di scattare fotografie di una foresta in Indonesia (Pomalaa, Southeast Sulawesi), Davide Monteleone. Eppure, ha l’onestà intellettuale di riconoscere che i rischi più seri li affrontano quotidianamente isenza, che ha documentato nelle immagini “Critical Minerals - Geography of Energy”. Esposte ora al Mudec - Museo delle culture di Milano fino al 15 dicembre, queste foto gli sono valse il premio internazionale Photo Grant di Deloitte 2024. "Panoramiche vertiginose e affondi antropologici, che ci parlano di poesia e atrocità, arretratezza e progresso": così le descrive il direttore artistico Denis Curti. A ingresso libero, lasvela come può esserelaper. Non ci sarebbe transizione ecologica e digitale (verso pannelli solari, turbine eoliche, veicoli elettrici) senza terre rare, rame e litio (forniti dal Cile) o cobalto (proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo) o nichel, di cui il primo produttore al mondo è l’Indonesia (quello estratto a Sulawesi dalle aziende cinesi se l’è assicurato la Tesla di Elon Musk, primo produttore mondiale di auto elettriche).