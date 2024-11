Gaeta.it - La premiazione del ciclismo del Centro Sportivo Italiano si svolge al Forum Sport Center di Roma

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore di, ilha accolto una celebrazione importante per gli appassionati di. La cerimonia didelha riscosso un notevole successo, portando insieme atleti e dirigenti del Csi Lazio all’insegna della festa e del riconoscimento dei meritiivi. Momento centrale di questo evento è stata la commemorazione dei successi della stagione 2024, un’ottima occasione anche per presentare in anteprima il calendario delle competizioni per l’anno successivo, il 2025.I protagonisti della cerimoniaAldella manifestazione sono stati gli atleti, veri protagonisti della giornata. Durante la cerimonia, i campioni regionali delle discipline XCO , XCP e XC2024 sono stati premiati con una maglia personalizzata.