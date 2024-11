Primacampania.it - “Io sono un errore”: il talento di Irene Urciuoli in un Fabre d’annata al Campania Teatro Festival

NAPOLI – Un grido di protesta, una confessione schietta e una professione di fede artistica. Questo è “Ioun”, lo spettacolo del celebre regista belga Jan, in programma alla Sala Assoli di Napoli martedì 12 novembre alle ore 21, con replica il giorno seguente alle 19, nell’ambito deldiretto da Ruggero Cappuccio.Scritto 36 anni fa, “I am a mistake”, dedicato a figure sovversive come Luis Buñuel e Antonin Artaud, è ancora oggi un manifesto contro le leggi della realtà e il conformismo dei fatti. Un monologo per “fumatore incallito”, come lo definì lo stesso, che si apre con queste parole:«Iounperché non appartengo a una razza. Iounperchéun movimento solitario. Iounperchéancora curioso. Iounperchél’acerrimo nemico di me stesso».