Imitazioni non gradite: retroscena su un famoso cantante

Solitamente si capisce di essere diventati dei personaggi popolari dopo aver ricevuto delle, ma queste non sempre vengonodagli artisti. Se c’è chi apprezza, ride e si congratula, ma c’è anche chi rimane spiazzato o non accoglie con entusiasmo le parodie che lo vedono protagonista e questo potrebbe essere il caso di Lazza.Lo scorso febbraio Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Sanremo ha vestito i panni di Lazza e ha cantato Cenere. Dopo la performance l’ex velino ha continuato a scherzare con i giurati e questo non è piaciuto troppo a Lazza, che su Twitter ha scritto: “Ecco la televisione del nostro paese. Ho visto un ragazzo a Tale e Quale Show Sanremo che ha cantato Cenere e dopo l’esibizione ha iniziato a dire ‘yo bro, fratello come va zio?’. Poi Giorgio Panariello ha detto che sono un emergente e Carlo Conti ha fatto una battuta su Lazza e lazzarone.