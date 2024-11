Nerdpool.it - Il primo torneo di Dragon Ball: Sparking! Zero avrà regole speciali

A un mese dal lancio diè arrivato il momento di trovare il giocatore più forte al mondo! Il campione sarà incoronato al termine di unmolto speciale, atto a celebrare non solo l’abilità dei giocatori, ma anche i personaggi più iconici della storia di. Per parlarvene meglio, vi lasciamo al video di Jun Furutani:Le qualificazioniIlsi svolgerà su Playstation 5 e inizierà con una prima fase di qualificazione online per i 9 paesi partecipanti: Messico, Germania, Regno Unito, Francia, Giappone, Spagna, Italia, Stati Uniti occidentali e Stati Uniti orientali. Oltre ai campioni di ogni singolo, ci sarà un’ulteriore fase di qualificazione tramite 7 diversi tornei che si terranno a gennaio 2025 durante la Battle Hour. I tornei si svolgeranno tramite eliminazione diretta con partite decise al meglio delle tre.