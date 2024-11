Thesocialpost.it - Il Movimento 5 Stelle verso un cambio epocale: nuovo nome e addio a Beppe Grillo?

Entro il prossimo 25 novembre, ilpotrebbe subire una trasformazione senza precedenti, con l’abbandono dello storicoe una radicale revisione dello statuto. Tra le proposte più forti presentate dai 300 iscritti, estratti a sorte e riuniti per delineare il futuro del, emerge la proposta numero 15: cambiare ildel, ritenuto ormai non più rappresentativo della sua natura attuale. Persino, il fondatore, sembra favorevole al cambiamento, riconoscendo che ilnon è più quello degli inizi.fine dell’era: proposte per eliminare la figura del garanteUn’altra proposta significativa riguarda proprio: nel report numero 4, si chiede di eliminare la figura del Garante, ruolo ricoperto dallo stesso. La proposta include tre possibili opzioni: abolire del tutto la funzione, trasferirla al Comitato di Garanzia, o assegnarla a un organo democraticamente eletto con un mandato limitato.