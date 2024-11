Lanazione.it - Il liceo Galileo di Firenze è salvo. “Non verrà accorpato per la sua storia e identità”

, 9 novembre 2024 - Il. Nessun accorpamento per ilclassico di via Martelli, che dunque manterrà la propria autonomia. Ha deciso così la Metrocittà, applicando il criterio di “storicità, anzianità,e anno di fondazione”. Alzano in alto i calici gli ex studenti, che si erano mobilitati per salvare la loro scuola, anche proponendo una legge proprio per tutelare gli istituti storici. “Siamo soddisfatti perché è stato accolto il principio di storicità edel- dicono gli ex alunni riuniti nell'associazione Amici del-. In generale, non siamo contenti quando si accorpano le scuole, che sono luoghi di formazione per i giovani. Ora, la politica tutta recepisca questi valori: lanciamo l’idea di un coordinamento delle scuole storiche toscane proprio per evitare, in futuro, che rischino di sparire”.