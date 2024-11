Lanazione.it - Il dovere di combattere l’illegalità

Firenze, 9 novembre 2024 – Lunedì arriva a Prato la Commissione parlamentare di inchiesta su sfruttamento e sicurezza sul lavoro presieduta dalla dem Chiara Gribaudo. La presenza è stata richiesta dal Pd dopo che l’autunno caldo della precarietà si è aperto con le battaglie degli operai pachistani tra Firenze, Prato e Pistoia per veder rispettati diritti elementari. Orario di lavoro e stipendio rispettosi, insomma un contratto normale. Lotte per mettere al bando caporalato e sopraffazioni. Per far capire ai datori di lavoro, molto spesso imprenditori cinesi, che le regole valgono per tutti. Appoggiati dai sindacalisti dei Sudd Cobas (dove sono finite Cgil, Cisl e Uil su questo fronte?) gli operai hanno avuto ragione dopo scioperi e picchetti oppure dopo cause in Tribunale. Sono stati regolarizzati con la mobilitazione o con il giudice del lavoro.