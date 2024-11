Il 18enne ucciso a Napoli? Colpa di Saviano Sallemi FdI | I suoi scritti hanno contribuito a fenomeni emulativi

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Leggo con sgomento le argomentazioni disu quanto è accaduto ain quest’ultimo periodo. Con sgomento autentico perché purtroppo le tragedie giovanili cui stiamo assistendoun’origine lontana cui la Gomorra diha fortementea creare le condizioni. Il governo Meloni ha finalmente messo mano a questa situazione con provvedimenti, come quello su Caivano, che intendono procedere nella direzione opposta, dopo anni di totale incuria sulla condizione giovanile in Italia, a quella descritta daineichesolo contributo al manifestarsi didi cui oggi stiamo pagando le conseguenze». Queste le parole del vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Salvo, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia in merito all’omicidio di Angelo Correra,, a