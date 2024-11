Sport.quotidiano.net - Esordi e record da battere. Domani torna la maratona

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Come da tradizione, anche per l’edizione 2024 alla Esselungadi Ravenna non mancheranno i big della disciplina, ovvero gli abituali top runner che, fra le altre cose, cercheranno di migliorare idella corsa, stabiliti nel 2021. Nella gara maschile, il primato daè quello del keniano Elkana Langat, che chiuse in 2h10’33’. In campo femminile, il limite di riferimento è quello della keniana Skyline Jepkorir Toirotich, che terminò in 2h29’17’’. Per l’edizione n.25 delladi Ravenna, in campo maschile sono da tenere d’occhio l’etiope Gurara Muleta Neda col personal best di 2h12’30’’, i keniani Asbel Kipkorir (2h15’30’’) e Samson Kipchirchir Keiyo (2h15’44’’). Vincent Kiprotich Mutai e Laban Kiprop Chepkorom saranno al debutto a Ravenna, ma entrambi hanno recentemente registrato tempi molto vicini ai 60’ nella mezzae punteranno a scendere sotto le 2h10’ nella gara regina dei 42,195 Km.