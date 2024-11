Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, derby Juve-Torino 0-0: Partiti! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e i granata di Vanoli in tempo realeLantus e ilsi affrontano neldella Mole valido come ultimo anticipo del sabato per la 12esima giornata del campionato diA. Una stracittadina che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali che saràdall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.Thiago Motta e Vanoli, tecnici di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dal pareggio in Champions League contro il Lille, i bianconeri di Thiago Motta vogliono dare seguito alla vittoria di una settimana fa contro l’Udinese e arrivare alla pausa per le Nazionali da imbattuti. Lo scopo è quello di conquistare altri tre punti per agganciare almeno momentaneamente l’Inter – impegnata domani sera contro il Napoli – al secondo posto in graduatoria.