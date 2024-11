Ilgiorno.it - Cyber-spie, caccia ai server. La pista dei dati in Belgio: "L’Oman? Pensiamoci..."

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Enrico Pazzali e l’ex poliziotto Carmine Gallo puntavano a trasferire idel gruppo di presuntein Oman, Paese della penisola arabica che l’autosospeso presidente di Fondazione Fiera Milano aveva visitato. "Altro che la Lituania, è da pensarci – afferma Pazzali in una conversazione intercettata dai carabinieri il 17 novembre 2022 –. Vi faccio vedere dov’è, perché è un posto praticamente..". Un progetto per eludere i controlli che non si sarebbe concretizzato, mentre ilin Lituania è stato posto sotto sequestro nei giorni scorsi. Un altrodel gruppo che ruotava attorno alla società Equalize, non ancora rintracciato, potrebbe invece essere stato collocato in, tra i Paesi finiti al centro degli interessi della rete che fabbricava dossier illegali su larga scala attingendo a informazioni riservate.