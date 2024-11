Ilfattoquotidiano.it - “C’è chi ha dormito sopra il tappetino, fuori dalla porta, per una notte e chi mi ha cantato serenate, nessuno è stato così coraggioso…”: Belen Rodriguez racconta

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“C’è chi hail, per unaintera”:nello spot del nuovo programma che la vede tornare in tv nel ruolo di conduttrice. Si chiama Amore all prova, la crisi del settimo anno e lo vedremo in onda su Real Time in prima serata, dal 20 novembre. Nel promo in onda sulle reti Discovery, la ex modella argentina parla di storie passate e viene proprio da pensare che siano le sue: “Mi hanno scritto poesie e chi ha, c’è chi hailper unaintera e c’è anche qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita., però, è maicoraggioso da affrontare una prova d’amoregrande. Noi seguiremo quattro coppie in crisi pronte a mettere il loro amore alla prova”.