Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 6: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

ofOps 6 si propone come un titolo che, pur restando fedele alla formula della serie, introduce elementi in grado di rivoluzionare l’esperienza del. La nuova meccanica Omnimovement è la protagonista di questo cambiamento: un sistema che consente movimenti acrobatici in ogni direzione, garantendo la possibilità di mantenere il fuoco aperto anche durante salti e manovre evasive. La vera innovazione è nel bilanciamento tra spettacolarità e strategia, rendendo ogni scontro quasi coreografico, ma con decisioni che possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.Dopo qualche ora di gioco, Omnimovement si rivela non solo una novità intrigante ma una vera svolta per gli appassionati. Non è immediato padroneggiare il sistema, ma una volta acquisita la giusta tecnica, offre un enorme vantaggio tattico.