Thesocialpost.it - Cade dal trattore e batte la testa, Lia Ferrarini è morta a 56 anni: “Badare agli animali era la sua vita”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Tragedia presso la storica aziendaa Botteghe di Albinea, dove un incidente ha portato alla morte di Lia, 56, la più giovane figlia della famiglia alla guida dell’impresa di Reggio Emilia, famosa per prosciutti, formaggi e aceto balsamico. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 8 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, Liastava operando su un piccolo macchinario agricolo usato per la cura degli, quando è caduta su un lastrone di cemento, subendo un forte trauma cranico. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per lei non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Morto Enrico Citterio, l’imprenditore dei salumi aveva 99A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti che l’hanno trovata intorno alle 16:30; nessuno, tuttavia, avrebbe assistito direttamente all’incidente.