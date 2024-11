Lanazione.it - Bocciata agli esami estivi. Ma il Tar la ’promuove’

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

È stata rimandata in tre materie: italiano, spagnolo e matematica. Ha sostenuto glidi riparazione a inizio luglio di quest’anno, ottenendo però tre insufficienze e quindi non venendo ammessa alla seconda superiore di un istituto professionale del fiorentino.Un epilogo dolorosa per la minorenne, che tuttavia è stato ribaltato (almeno momentaneamente) da un’ordinanza del Tar di ieri, dopo il ricorso della famiglia contro il ministero dell’Istruzione e del Merito. La giovane - difesa dall’avvocato Paolo Bastianini - è infatti affetta da un disturbo specifico dell’apprendimento che "investe in particolare la scrittura e il calcolo con associate difficoltà nella componente della correttezza della lettura", e per lei il Consiglio di classe a inizio anno scolastico aveva predisposto un piano didattico personalizzato che, secondo il tribunale amministrativo, non è stato pienamente applicato durante le prove estive per l’ammissione alla classe successiva.