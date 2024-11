Ilrestodelcarlino.it - Beko, rischia anche Comunanza: "Vanno tutelati i posti di lavoro"

(Ascoli) Dopo Fedrigoni, l’incubo dei licenziamenti torna a spaventare le Marche. Oltre milledi, infatti, sono a rischio in Italia alla(ex Whirlpool), in particolare nello stabilimento marchigiano di(Ascoli), oltre che in quelli di Siena e Cassinetta (Varese). Al vertice al ministero del Made in Italy la multinazionale ha infatti presentato la strategia per le sedi italiane, "alludendo – a quanto riferiscono i sindacati, in particolare la Fiom Cgil – alle chiusure delle filiere del lavaggio e della refrigerazione". La presenza nei settori di lavaggio e refrigerazione sarà ulteriormente valutata per evitare altre perdite di cassa, hanno spiegato i vertici. Nella fattispecie, potrebbe concretizzarsi una riduzione del 50% dei volumi produttivi per la concorrenza col mercato asiatico.