Lanazione.it - Al via il Festival internazionale “The world in Florence”

Firenze, 9 novembre 2024 – Dalla storia, la natura e la spiritualità dello Sri Lanka alle tradizioni religiose e storiche del Messico, passando per la multiculturale Sarajevo dalle influenze islamiche, ortodosse, ebraiche e cattoliche, la cultura italiana a Brisbane e le foreste tropicali e le antiche tradizioni dei Pigmei: con l’evento speciale “Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa attraverso la Regione Toscana: prospettive e accessibilità” per promuovere inclusività, sostenibilità e dialogo interculturale, l’inaugurazione dele della mostra phygital “Itinerari Culturali e Naturali Thein” e “Tastings from around the”, la festa con la degustazione di piatti dal mondo, parte lunedì 11 novembre l’edizione 2024 di “Thein”, l’iniziativa ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco Life Beyond Tourism, che fino al 13 novembre porta a Firenze, tra lo storico Palazzo Coppini e l’Auditorium al Duomo, il meglio del panoramadel patrimonio culturale e naturale e delegazioni provenienti da più di 30 Paesi del mondo.