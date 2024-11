Thesocialpost.it - A19 Palermo-Catania, incidente fatale: auto si ribalta e Gioele muore a 8 anni, era col papà

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Un tragicostradale ha causato una vittima nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre, sullanei pressi dell’area industriale di Termini Imerese. La vittima è un bambino di 8, originario di Campofelice di Roccella. Il piccolo si trovava a bordo di una delle duemobili coinvolte nel sinistro, che si è verificato intorno alle 18:30. Stando a una prima ricostruzione,viaggiava insieme al padre quando uno dei veicoli si èto. Nell’sono rimaste coinvolte quattro persone, tre delle quali sono state trasportate in ospedale dal personale del 118 intervenuto rapidamente. Tuttavia, per il bambino purtroppo non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Molise, terremoto: forte scossa nella notte. Torna la pauraIl sinistro si è verificato sull’strada A19 in direzione, per cause ancora in corso di accertamento.