A Fiesole in scena lo spettacolo dedicato a Charles Bukowski

(Firenze), 9 novembre 2024 - “, spero che dovunque tu sia, mi perdonerai. In caso contrario, quando tra una trentina d’anni ti raggiungerò, la risolviamo a cazzotti. Vincerai tu. Poi però, ti offro da bere”. Parole del poeta e scrittore Guido Catalano, che lunedì 11 novembre porta al Teatro dilo“Catalano vs”, nell’ambito dell’Autunno Fiesolano. “Catalano vs” non è uno“su”ma “con”: poesie, racconti, lettere, diari per fare un viaggio nel mondo di un uomo che, malgrado le difficoltà della vita e la fama raggiunta in età avanzata, ha rivoluzionato l’universo della poesia americana e mondiale. Guido Catalano ci mette anche qualcosa di suo, con tutta l’umiltà del caso. Il tutto sapientemente accompagnato dal piano e dalla fisarmonica di Matteo Castellan.