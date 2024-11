Gqitalia.it - Zalando esplora le subculture europee con Cultural Ties

è il titolo del progetto dipensato per portare alla luce quei legami profondi che connettono lo streetwear alle community che, in diverse città, lo rendono vivo e pulsante. Amsterdam, Berlino, Parigi, Stoccolma e Varsavia sono i luoghi scelti, insieme ad Anversa (dove siamo stati) per indagare quanto lo stile della youth culture e dellesia strettamente interconnesso con il concetto di streetwear. Un gioco di influenze reciproche che ha lunghe radici nella moda che da sempre trae ispirazione da questi gruppi di giovani, come la storia dimostra.Street culture ad AnversaQuando si parla di moda Anversa è praticamente La Mecca degli appassionati. Questo grazie alla celeberrima Royal Academy of Fine Arts che ha formato intere generazioni di designer, basti pensare a Martin Margiela, gli Antwerp Six, ma anche Raf Simons, Haider Ackermann, Kris Van Assche, Demna, solo per fare alcuni nomi (e che nomi!).