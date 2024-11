Oasport.it - Volley femminile, ci prova Chieri con la capolista Conegliano. Che derby tra Busto e Milano!

Giornata di sfide molto interessanti, la settima di serie A1 di. Fari puntati soprattutto sudove domenica alle 15.20 sarà di scena laProsecco Doc Imoco. Entrambe le squadre sono state impegnate nelle coppe europee in settimana ma hanno davvero faticato poco e dunque potrebbe uscire una partita molto interessante con la Reale Mutua Fenerache proverà a creare qualche grattacapo alle venete che fin ora hanno vinto tutte le nove partite fin qui disputate in stagione.Match molto interessante anche a Firenze dove domenica alle 17.00 si affronteranno la quarta e la quinta forza del campionato, Appaiate a quota 12 punti in classifica di fronte la Savino Del Bene Scandicci, reduce dalla sconfitta di Treviso controe la rivelazione di questo primo scorcio di stagione, Bergamo.