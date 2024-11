Oasport.it - Volley, Civitanova ci riprova con Piacenza nella settima di Superlega! Trento ospita Verona, Perugia all’esame Taranto

E’ unagiornata ricchissima di scontri al vertice, sfide incerte e chepromette grande spettacolo, un po’ come tutti i turni della. Si parte con uno strano anticipo. L’Allianz Milano domani, sabato 9 novembre alle 18.00,il fanalino di coda Grottazzolina due giorni dopo aver superato 3-1 Costerns nell’anticipo forzato della decima giornata giocato giovedì scorso perr evitare la concomitanza con un evento già in programma all’Allianz. La squadra di Piazza cerca il secondo successo consecutivo che darebbe tutta un’altra configurazione all’avvio di stagione dei meneghini che si apprestano anche ad affrontare il debutto in Champions lam prossimana. Per Grottazzolina l’occasione è ghitta: affrontare una squadra che ha appena sostenuto una battaglia per cerare di ottenere il primo successo stagionale e agganciare la zona salvezza.