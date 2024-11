Movieplayer.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore litiga con Margherita e vuole andare via, Gemma e Fabio: screzi e chiarimenti

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Ultima puntata settimanale del dating show con al centro dello studioe le dueche ha frequentato in questo periodo.e Morena. Oggi, venerdì 8 novembre, è andata in onda la quinta e ultima puntata della settimana di, il dating show trasmesso su Canale 5.è tornato al centro dello studio per confrontarsi cone Morena, mentreha avuto i primicon. Intanto, i corteggiatori di Martina De Ioannon sono arrivati are tra di loro. Trono Classico La puntata è iniziata conGalgani e, la cui frequentazione procede, Maria De Filippi ha elogiato l'outfit della dama piemontese e la sua apertura verso il cavaliere., tuttavia, ha espresso qualche perplessità: .