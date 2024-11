.com - Trump presidente, Draghi avverte l’Ue: “Proteggerà l’industria, si dovrà negoziare”

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) –Mariodopo la vittoria alle elezioni americane di Donaldmette in guardia. Alla Casa Biancadarà sicuramente “grande impulso” al settore dell’alta tecnologia, nel qualeè già “molto indietro”, e contemporaneamente “tradizionale, quei settori nei quali l’Unione esporta di più negli States. Pertanto, occorrerà “” con Washington, in modo unitario. Lo ha sottolineato l’exdella Bce Mario, prima di presentare il suo rapporto sulla competitività delai leader riuniti allo stadio Puskas di Budapest. Oggi, ha detto l’ex premier, “si parlerà del rapporto sulla competitività in Europa. Le indicazioni di questo rapporto sono già urgenti, data la situazione economica in cui siamo oggi. Sono diventate ancora più urgenti dopo le elezioni negli Stati Uniti.