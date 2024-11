Ilfattoquotidiano.it - ‘The substance’ è un manifesto sul femminismo

Un uovo. O due?Un uomo. O soltanto uomini?Gli uomini qui sono al controllo di tutto e sono vecchi, insopportabili, bavosi.Le donne? Ci sono, certo, ma tutte rigorosamente seminude, giovani, atte esclusivamente ad intrattenere e solleticare i maschi alfa in persona e tutti gli altri da uno schermo.Grandangolo d’autore e macro a go go, come le tette e i culi che riempiono gli occhi.È un film femminista, The Substance? O forse èANTIFEMMINISTA!?Di certo, lo ha girato una donna e pure molto brava, Coralie Fargeat, innamorata del cinema, come si capisce dai continui omaggi/citazioni di cui costella il suo splendido film: Kubrick, innanzitutto, ma anche De Palma, Hitchcock, Lynch, Carpenter e chissà quanti ne ho mancati.La tesi: una donna a 50 anni è da buttare? Per lo show business senz’altro.