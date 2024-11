‘Tale e Quale Show’ stasera il gran finale su Rai 1

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ultima puntata di, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Sul palco si esibiranno gli undici protagonisti che, settimana dopo settimana, hanno conquistato il pubblico con le loro imitazioni e trasformazioni all’interno di un programma che anche in questa edizione si è confermato leader indiscusso del venerdì sera, con numeri altissimi anche per le interazione social.sarà scelto il ‘Campione di Tale eShow 14esima edizione’ e il premiodi 30.000 euro sarà devoluto all’Airc, nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro. Una settimana fa Amelia Villano è stata proclamata vincitrice di puntata, grazie a una magistrale interpretazione di LP con ‘Lost on you’. La classifica generale, invece, vede attualmente in testa Verdiana.