Strada provinciale 21 "Magoranese": completato l'intervento da 315 mila euro, ma non basta!

L'Aquila - Dopo la messa in sicurezza, nuovi lavori da 500saranno avviati per completare il tratto da Ortucchio a Gioia dei Marsi e migliorare l'illuminazione. L'Aquila – Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della21 "", che collega i comuni di Ortucchio e Gioia dei Marsi, situati nella provincia dell'Aquila. A dare l’annuncio è stato Gianluca Alfonsi, vicepresidente della Provincia dell'Aquila e delegato alla Viabilità per la zona della Marsica, che ha sottolineato l'importanza di questo intervento per garantire una maggiore sicurezza agli utenti della. "Questo progetto è stato fondamentale per migliorare la struttura viaria e incrementare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni che ogni giorno percorrono questa arteria fondamentale per il nostro territorio", ha dichiarato Alfonsi, spiegando che l'investimento complessivo di 315è stato possibile grazie al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.