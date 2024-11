Nerdpool.it - STALKER 2: Heart of Chernobyl – Rilasciato un nuovo trailer prima dell’uscita

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

GSC haoggi unper l’atteso S.T.A.L.K.E.R. 2:ofche si concentra sulle armi a disposizione dei giocatori. Nel video vediamo come le armi si potranno migliorare, ma anche quanto è importante mantenerle pulite e funzionali per sopravvivere all’interno del cuore di.Molti dei possibili potenziamenti vengono mostrati, come i possibili mirini e le possibili canne, mentre vediamo come questi vanno a migliorare il gameplay.Vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2:ofarriverà il 20 novembre per le console di ultima generazione e PC, inoltre, sarà disponibile al day one anche su Game Pass.