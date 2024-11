Tvpertutti.it - Simona Ventura e Giovanni a Ballando con le Stelle: annuncio e polemica

Nella prossima puntata dicon le, prevista per sabato 9 novembre, Milly Carlucci darà luogo ad un nuovo colpaccio. La conduttrice è riuscita ad ottenere nello staff del suo tanto amato talent show una coppia di cui si è molto parlato di recente in quanto è convolata a nozze. I protagonisti in questione sonoe il maritoTerzi. I due saranno i prossimi ballerini per una notte del programma del sabato sera di Rai1. La conduttrice ha dato l'con estrema enfasi ed ha rivelato anche quello che faranno e con chi si esibiranno.L'di Milly Carlucci suTerzi acon leTerzi saranno i nuovi ballerini per una notte dicon le. Quest'anno Milly Carlucci è riuscita a togliersi enormi soddisfazioni in merito al cast del talent show, sta di fatto che ha ospitato anche Barbara d'Urso.