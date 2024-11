Calciomercato.it - Si avvicina alla Juventus: ecco, finalmente, il vice Vlahovic per gennaio

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

a caccia di un rinforzo di calciomercato in attacco, indizi importanti a favore dei bianconeri per chi sarà ildi DusanPur con qualche difficoltà legatarotazione degli uomini, lasta provando a mettere le basi per una stagione da protagonista, con un rendimento che mostra un trend in crescendo. Per i bianconeri, uno dei fattori chiave, in questo momento, è gestire le energie di Dusan, unico centravanti di ruolo in rosa stante l’infortunio di Milik.Si, ilper– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Per questo motivo spesso, a gara in corso, Thiago Motta lo sta sostituendo, per gestire il suo minutaggio ed evitare un sovraccarico. Al netto delle dichiarazioni di facciata dei piani alti del club bianconero, che spiega come non ci sarebbe necessità stringente di un attaccante potendo ruotare anche altri elementi nella slot di numero 9, un ricambio per il serbo sarebbe d’uopo,me.