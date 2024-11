Gaeta.it - Sette poliziotti di Torino sotto accusa: associazione a delinquere e peculato nel mirino della procura

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un caso che ha suscitato attenzione e preoccupazione pubblica coinvolgeagenti del reparto mobile di, attualmenteindagine perfinalizzata ale alla truffa ai danni dello Stato. Le accuse, gravi e potenzialmente devastanti per la reputazione delle forze dell’ordine, emergono da un’indagine condotta dal sostitutotore Giovanni Caspani, che ha svelato un presunto utilizzo improprio dei mezzi di servizio da parte deicoinvolti.Le indagini sul presunto secondo lavoroL’inchiesta ha rivelato che gli agenti avrebbero usato i furgonipolizia non solo per le normali operazioni di servizio, ma anche per svolgere attività come imbianchini e decoratori a pagamento. La scoperta di tali pratiche ha fatto eco in tutto il Piemonte, scatenando un acceso dibattito pubblico.