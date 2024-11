Lortica.it - Sei Toscana cerca addetti ai servizi di raccolta e spazzamento: al via le selezioni

Sei, il gestore deidi igiene ambientale nel bacino dell’AtoSud, ha aperto leperaiterritoriali di. Le candidature sono aperte fino alle 12 di mercoledì 27 novembre. Sei, controllata dal Gruppo Iren, è una delle principali realtà del settore in, operando in 104 comuni su un vasto territorio che copre le province di Arezzo, Grosseto, Siena e Livorno.L’azienda, in costante crescita e sviluppo, rinuovi profili da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato e full time. I candidati dovranno aver compiuto 18 anni, essere in possesso della patente B in corso di validità e risiedere nelle province in cui Seiè attiva. Saranno valutati positivamente i candidati in possesso della patente C + CQC (o superiori) e con esperienza pregressa nel settore.