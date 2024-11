Oasport.it - Scherma, nove spadiste azzurre qualificate per il tabellone principale a Fujairah

Sarannolepresenti neldella prova di Coppa del Mondo di spada femminile in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti a. Una squadra azzurra che ha delle assenze importanti come quelle di Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio e che aveva giàtramite il ranking mondiale Giulia Rizzi e Federica Isola.Dopo la fase a gironi hanno staccato direttamente il biglietto per ilanche Alessandra Bozza, Nicol Foietta e Sara Maria Kowalczyk. Sono, invece, passate dagli assalti preliminari Lucrezia Paulis, Gaia Traditi, Alice Clerici e Carola Maccagno, con quest’ultima che ha battuto nel derby azzurro Anita Corradino.Si è fermato proprio all’ultimo assalto preliminare il cammino di Beatrice Cagnin, sconfitta per 15-11 dalla francese Von Keenbrock, con la transalpina che aveva battuto anche nel turno precedente Gaia Caforio per 15-12.