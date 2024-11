Iltempo.it - "Sapete come l'hanno trovata?". Cosa non torna nella morte della 15enne

«Non si è uccisa». Ne sono convinte la madre e la sorellaquindicenne che è stataimpiccata dalla madre nell'abitazione di Piazza Armerina, nell'Ennese, lo scorso 6 novembre dopo avere lasciato anzitempo la scuola, secondo testimoni dopo una lite con alcuni compagni. La procura per i minori di Caltanissetta, dopo avere disposto il sequestrosalma che i colleghi di Enna avevano in un primo tempo restituito dopo l'esame tossicologico, ha fissato l'autopsia per il 13 novembre. L'invio degli atti alla procura minorile nissena, che indaga per istigazione al suicidio, in riferimento a possibili ipotesi di revenge porn e bullismo, potrebbe significare l'intenzione dei magistrati di verificare un ruolo dei coetaneiragazzavicenda. Si cercano eventuali conferme in chat e video.