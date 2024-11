Calciomercato.it - Roma in ginocchio: “È uno scempio, Juric al capolinea. Ecco quando firmerà Mancini”

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Lastenta di nuovo, anche contro la decima in classifica del Belgio, e monta la rabbia: Robertoil nome attualmente in poleLasi inceppa nuovamente e soprattutto non riesce proprio a rialzarsi dopo la batosta di Verona nel finale. Serviva assolutamente una vittoria in Belgio, soprattutto per il morale come ha sottolineato Ivannella conferenza della vigilia. E invece in casa dell’Union Saint-Gilloise, decimo nella Pro League su sedici squadra con 3 vittorie in 13 partite, è arrivato un pareggio per 1-1. Che porta a 5 i punti in classifica collezionati in Europa League in 4 partite, con il ventesimo posto confermato. Non il massimo.Roberto(LaPresse) – calciomercato.itGli animi sono tesissimi all’interno dello spogliatoio, dopo Firenze c’è stato il picco ma anche ieri sera i confronti non sono mancati.