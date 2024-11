Gaeta.it - Riconoscimenti per il Comune di Santa Marinella: il Quaderno 5 di Castrum Novum a Roma

Facebook WhatsAppTwitter Ildiha ricevuto recenti elogi dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il prezioso contributo offerto nella ricerca e nella conservazione degli scavi di. Questo riconoscimento è stato celebrato durante la presentazione ufficiale del “5 di“, che si è svolta mercoledì presso la sede della Soprintendenza a.L’evento di presentazioneLa presentazione del5 ha visto la partecipazione della consigliera per i beni archeologici di, Paola Fratarcangeli, che ha rappresentato anche il sindaco Pietro Tidei. Tra i relatori, la soprintendente Margherita Eikberg e Andrea Carandini, noto docente emerito dell’Università Sapienza di. Questo evento ha messo in luce l’importanza delle ricerche archeologiche condotte nel parco di, un sito di rilevante interesse storico e culturale.