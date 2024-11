Thesocialpost.it - Reggio Emilia, incidente fatale a Montecavolo: morto Gianfranco Morini

Un uomo di 86 anni,, ha perso la vita a seguito di unavvenuto oggi a Quattro Castella (). Poco dopo le 18:30, l’anziano, residente in via Milano, è stato colpito da un malore mentre guidava, perdendo il controllo del veicolo e schiantandosi contro un palo all’incrocio tra via Mascagni e via Papa Giovanni XXIII, vicino all’asilo parrocchiale di.Leggi anche:mortale tra furgone e camion sulla A1, traffico paralizzato: 3 chilometri di codaLa ricostruzione dell’Cause dell’e intervento dei soccorsiLe prime ricostruzioni suggeriscono che alla base dell’possano esserci cause naturali. Resta ancora da accertare sesia deceduto a causa del malore improvviso o delle ferite riportate nell’impatto.