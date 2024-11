Dilei.it - Re Carlo, tutto sorrisi con le altre mentre Camilla è a casa malata

Renon sembra per niente turbato dalla malattia di sua moglie. Infatti, ne approfitta in un’uscita da solo per chiacchierare e sorridere con le sue giovani ospiti., Reda solo all’eventoLa Reginaè stata messa ko da un’infezione al torace non meglio specificata. Ha dovuto annullare gli impegni di questa settimana, dunque si presume che non ci sarà al Remembrance Day, il prossimo 10 novembre. Infatti, l’ultimo comunicato di Buckingham Palace, del 6 novembre, riportava che la Sovrana tornerà al lavoro il prossimo 12 novembre. Ma non si può mai sapere e la Regina potrebbe cambiare programma all’ultimo.Intantoha ripreso il lavoro dopo il tour in Australia e al primo appuntamento in patria è ovviamente andato da solo. Il Re si è presentato a Buckingham Palace senza sua moglie, come previsto, per rendere omaggio agli atleti che hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici la scorsa estate a Parigi.