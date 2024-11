Iodonna.it - Primogenita di Edoardo e Sophie, Lady Louise Windsor festeggia con il suo fidanzato. Ma nonostante gli inviti di re Carlo non vuole ancora un ruolo a corte

La regina Elisabetta adorava la sua compagnia, preferendola a qualsiasi altro nipote. E Filippo, duca di Edimburgo, passava con lei intere giornate insegnandole tutti i segreti delle corse in carrozza con cavalli. È la storica babysitter del principe George, mentre la principessa Charlotte si confida solo con lei. Masia una delle Royal più amate in famiglia,, 21 anni compiuti oggi, non ama i riflettori. E anche seIII ladisperatamente a, rifiuta titolo eufficiali.di Wessex, per il vestito al Chelsea Flower Show si affida a Victoria Beckham Xcompie 21 anni econ ilLa figlia maggiore di, attuale duca di Edimburgo, e didi Wessex, ha preferitore in privato il suo 21esimo compleanno, ma non è riuscita a evitare che alcune foto di una festa a St Andrews, in Scozia, finissero sui social.