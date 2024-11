Portogallo | prima convocazione in nazionale per Nuno Tavares

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

L’ottimo avvio di stagione dicon la Lazio non è passato inosservato, e per il terzino lusitano è arrivata lain. Il suo nome infatti figura tra i 26 convocati dal CT delRoberto Martinez in vista del doppio impegno di Nations League contro Polonia e Croazia. “Ha una fisicità e una condizione speciali, ha avuto un inizio di stagione spettacolare, è un giocatore molto interessante per la“, ha spiegato il tecnico. Torna anche l’ex Juve ora al Porto Tiago Djalò, mentre tra coloro che militano in Italia ci sono anche Conceicao e Leao.Questo l’elenco completo dei convocati:Portieri: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Real Betis), José Sá (Wolverhampton)Difensori: Joao Cancelo (Al-Hilal), Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton),Mendes (PSG),(Lazio), Tomas Araujo (Benfica), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Chelsea), Tiago Djaló (Porto)Centrocampisti: João Palhinha (Bayern Monaco), João Neves (Psg), Matheus Nunes (Manchester City), Otavio (Al Nassr), Vitinha (Psg), Pedro Gonçalves (Sporting), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)Attaccanti: Rafael Leao (Milan), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Joao Félix (Chelsea), Pedro Neto (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)inperSportFace.